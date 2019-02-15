موعد مساعدات مقطوعة الضمان شهر جماد أول

البرنامج الذي تقدمة المملكة العربية السعودية الذي يتعلق بالحماية الاجتماعية لطبقة محدودي الدخل لذلك يمكن الاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي أصبح مجال للبحث عند طبقة واسعة من المواطنين السعوديين، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030، حيث كان لها البرنامج أثر سلبي على الكثير من الأسر السعودية، وذلك نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة بعد الارتفاعات المتوالية لأسعار الطاقة، والتي اتبعها ارتفاعات في السلع الاستهلاكية خاصة سلة الأغذية حيث كان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثر سلبي على الكلفة المعيشية للمواطن السعودي.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة

حيث وفرت رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيمكن عبر الرابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة و الاستعلام بصفة دورية عن أخر الأخبار الخاصة باستحقاقك للمساعدات المقطوعة، ويتم ذلك بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وكذلك إدخال كود الأرقام كما هو ظاهر بالصورة التالية.

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة

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وضعت المملكة العربية السعودية شروط من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للفئات التي يشملها الاستحقاق للمساعدات المقطوعة كأحد برامج الضمان الاجتماعي للحماية الاجتماعية من الظروف الاقتصادية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

تقدم للأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت.

الأرامل والأيتام.

كما تشمل النساء المطلقات.

ويستفيد ايضاً من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.

تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب أن تتوافر لمن رغب في التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات المقطوعة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

المواطن الغير مشمول بمعاش الضمان الاجتماعي.

أن لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.

أن لا يمتلك من رغب في التسجيل أي سجلات تجارية.

في حالة عدم وجود عمالة مهنية.

الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

يتم صرف المساعدات المقطوعة في فترات محددة.

طريقة الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من وسائل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكذلك الاستعلام عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بخصوص الضمان الاجتماعي، وتشمل طرق الاستعلام ما يلي:

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777.

إدخال رقم الهوية.

اختار الخدمة المطلوبة.

ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال “رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة” وذلك بالضغط على الرابط السابق وإدخال البيانات المطلوبة.