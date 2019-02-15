الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان برقم الهوية من موقع وزارة الإسكان السعودية

الآلاف من السعوديين يريدون الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الإسكان من بوابة سكني sakani برقم الهوية، وذلك بالدخول إلى بوابة سكني و تسجيل الدخول والإطلاع على كافة التفاصيل للدفعة الأخيرة وأسماء المستحقي للدعم السكني.

بوابة سكني

للاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر بوابة سكني برقم الهوية و ذلك الدخول على موقع وزارة الإسكان بوابة الدعم السكني، حيث أن هذا الموقع يضم أرقام مستحقي الدعم السكني لجميع المواطنين، وذلك بعد أن أعلنت السعودية عن أرقام المستحقين للدعم السكني لجميع المواطنين في برنامج سكني 2019 من أجل تقديم الدعم لمستفيدي الصندوق العقاري.

رابط سكني للاستعلام عن أسماء المستفيدين

الاستعلام عن أسماء مستفيدي الدعم السكني الدفعة الأخيرة من موقع وزارة الإسكان السعودية برقم الهوية بالضغط علي بوابة سكني، وادخال رقم الهوية في خانة “الاستعلام عن المستفيد برقم الهوية”، والضغط على كلمة “تحقق”، ثم الانتظار حتى يكتمل التحقق والبحث.

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بوابة سكني وزارة الإسكان السعودية

بوابة سكني

بعد أن أعلنت في الساعات الماضية عن طرح 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح دفعة واحدة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية في إطار برنامج سكني 2019 و أنها تسعى لبناء حوالي 70 ألف وحدة سكنية باستخدام أحدث التقنيات في البنات، كما يحتوي البرنامج على الكثير من الحلول السكنية مثل:”البناء الذاتي، وحدات السوق الجاهز.

برنامج سكني 2019

حيث قد أعلنت عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يمنحها برنامج سكني للعام 2019 لجميع مستفيدي الدعم السكني، وتلك الخيارات هي:

الوحدات السكنية الجاهزة.

وحدات تحت الإنشاء.

القروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

الأراضي المجانية.

البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي.

تمويل القرض القائم.

طريقة التسجيل في سكني

كما قد أطلقت وزارة الإسكان رقم خدمة مستفيدي سكني “199090” للتسهيل في التواصل مع المستفيدين والرد علي كافة استفساراتهم.