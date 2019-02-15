شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الشرقية» يقبض على «قاطع الإشارة الحمراء» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)تمكنت الدوريات الأمنية بمرور المنطقة الشرقية من القبض على قائد المركبة الذي ارتكب مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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