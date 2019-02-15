شكرا لقرائتكم خبر عن لقائدي وقائدات المركبات: بلدية أحد رفيدة تعلن عن تحويل مسارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أعلنت بلدية محافظة أحد رفيدة عبر حسابها في «تويتر»، لقائدي وقائدات المركبات على طريق الملك خالد، أنه بالتعاون مع إدارة المرور، فقد تم تحويل مسارات الطريق الرئيسية إلى طرق الخدمة وذلك تزامناً مع بداية تنفيذ أعمال مشروع جسر الملك خالد مع تقاطعي البوابة الثانية لمدينة الملك فيصل العسكرية وصوامع الغلال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقائدي وقائدات المركبات: بلدية أحد رفيدة تعلن عن تحويل مسارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.