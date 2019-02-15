دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. مرور الشرقية يطيح بقائد مركبة قطع الإشارة الحمراء

تمكن مرور المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، من الإطاحة بقائد مركبة ارتكب مخالفة مرورية في وقت سابق.

وأعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، أن مرور المنطقة الشرقية قبض على قائد المركبة، الذي ارتكب مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

يُذكر أن عقوبة مخالفة قطع الإشارة المرورية، ارتفعت قيمتها العام الماضي، من 500 ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، وقد تصل إلى ستة آلاف ريال في بعض الحالات، ويتم تحديد قيمة مخالفة قطع الإشارة حسب الطريقة، التي قام بها قائد السيارة بقطعها.

وكانت الإدارة العامة للمرور قامت في 2018 بتعديل بنود المخالفات المرورية، وذلك من خلال تغيير قيمة الغرامات المالية، وإضافة بنود جديدة للمخالفات.