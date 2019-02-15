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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدير الفني السابق للمنتخب الكولومبي، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان "69" عاماً قد بات محل اهتمام ثلاث منتخبات آسيوية وأنه يود خوض التجربة في القارة الآسيوية لخوض تحدٍ جديد وعمل مشروع رياضي مهم هناك في القارة .
وبحسب ما نقلت صحيفة "lanacion" الأرجنتينية فإن منتخبات الصين والإمارات والسعودية تبحث ضم المدرب المخضرم لقيادة منتخب بلادها في الفترة المقبلة.
وتحدثت الصحيفة عن بيكرمان بقولها إنه ومنذ انفصاله عن المنتخب الكولومبي في سبتمبر الماضي إلا أنه باستمرار يتلقى العروض التدريبية، حيث الخليج 365 ورفض قيادة كوريا الجنوبية وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وفناربخشة التركي وبوردو الفرنسي وهيدرسفيلد الإنجليزي إضافة لناديين سعوديين .
الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة السعودي قد أعلن عن انفصاله مع المدرب خوان أنطونيو بيتزي بسبب سوء النتائج التي حققها الأخضر معه في نهائيات كأس العالم السابقة في روسيا، إضافة لكأس آسيا وخروجه من دور الـ 16 في المسابقة .
"lanacion" الأرجنتينية: "خوسيه بيكرمان" مطلوب لتدريب "المنتخب السعودي"محمد السيّد الخليج 365 2019-02-15
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدير الفني السابق للمنتخب الكولومبي، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان "69" عاماً قد بات محل اهتمام ثلاث منتخبات آسيوية وأنه يود خوض التجربة في القارة الآسيوية لخوض تحدٍ جديد وعمل مشروع رياضي مهم هناك في القارة .
وبحسب ما نقلت صحيفة "lanacion" الأرجنتينية فإن منتخبات الصين والإمارات والسعودية تبحث ضم المدرب المخضرم لقيادة منتخب بلادها في الفترة المقبلة.
وتحدثت الصحيفة عن بيكرمان بقولها إنه ومنذ انفصاله عن المنتخب الكولومبي في سبتمبر الماضي إلا أنه باستمرار يتلقى العروض التدريبية، حيث الخليج 365 ورفض قيادة كوريا الجنوبية وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وفناربخشة التركي وبوردو الفرنسي وهيدرسفيلد الإنجليزي إضافة لناديين سعوديين .
الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة السعودي قد أعلن عن انفصاله مع المدرب خوان أنطونيو بيتزي بسبب سوء النتائج التي حققها الأخضر معه في نهائيات كأس العالم السابقة في روسيا، إضافة لكأس آسيا وخروجه من دور الـ 16 في المسابقة .
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
05:04 PM
كشفت عن أن المدرب الخليج 365 ورفض عرضين من ناديين "سعوديين"
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدير الفني السابق للمنتخب الكولومبي، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان "69" عاماً قد بات محل اهتمام ثلاث منتخبات آسيوية وأنه يود خوض التجربة في القارة الآسيوية لخوض تحدٍ جديد وعمل مشروع رياضي مهم هناك في القارة .
وبحسب ما نقلت صحيفة "lanacion" الأرجنتينية فإن منتخبات الصين والإمارات والسعودية تبحث ضم المدرب المخضرم لقيادة منتخب بلادها في الفترة المقبلة.
وتحدثت الصحيفة عن بيكرمان بقولها إنه ومنذ انفصاله عن المنتخب الكولومبي في سبتمبر الماضي إلا أنه باستمرار يتلقى العروض التدريبية، حيث الخليج 365 ورفض قيادة كوريا الجنوبية وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وفناربخشة التركي وبوردو الفرنسي وهيدرسفيلد الإنجليزي إضافة لناديين سعوديين .
الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة السعودي قد أعلن عن انفصاله مع المدرب خوان أنطونيو بيتزي بسبب سوء النتائج التي حققها الأخضر معه في نهائيات كأس العالم السابقة في روسيا، إضافة لكأس آسيا وخروجه من دور الـ 16 في المسابقة .
، "lanacion" الأرجنتينية: "خوسيه بيكرمان" مطلوب لتدريب "المنتخب السعودي" ،
المصدر : الخليج 365
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