، 5 أيام في الدمام.. 1800 طالب إلى "نور" عبر مبادرة "تسجيل وأكثر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشاطري": سهّلت الكثيرَ على الآباء وخدمت 6 أضعاف عدد العام الماضي

أنهت مبادرة "تسجيل وأكثر" التي أطلقها مكتب تعليم غرب الدمام، الأحد الماضي وانتهت الخميس، تسجيلَ 1831 طالباً وطالبة ببرنامج نور للسنة الدراسية الجديدة 1441هـ.

وتهدف المبادرة إلى خدمة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم عبر نظام "نور"، إضافة إلى إجراء الفحص الطبي لهم في نفس الموقع بالتعاون مع "صحة الشرقية" التي وفّرت طاقماً طبياً متواجداً طيلة أيام المبادرة.

فيما قدّم أعضاء المبادرة الدعم لأولياء الأمور الذين يواجهون مشاكل في عملية الدخول على نظام نور؛ حيث يتم حل مشكلتهم من قِبَل الدعم الفني الخاص بالمبادرة، كما قدمت المبادرة خدمة الفحص الطبي لمن سجل ابنه أو ابنته ذاتياً وحضر لاستكمال الفحص الطبي فقط.

يُذكر أن المبادرة تقدم بالتعاون مع مكتب تعليم البنات أيضاً، من خلال تخصيص قسم خاص بالنساء، فيما أكد مدير مكتب تعليم غرب الدمام محمد الشاطري، أن هذه المبادرة خدمت في هذا العام ستة أضعاف العدد الذي قدمت لهم الخدمة في العام الماضي، ولاقت -ولله الحمد- إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور سواء من أهالي غرب الدمام أو المنطقة الشرقية بشكل عام أو حتى من بقية مناطق المملكة لمن يتواجد في موقع المبادرة.

وأشار "الشاطري" إلى أن المبادرة سهلت الكثير على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم، والحصول على مقاعد في المدارس القريبة من مقر سكنهم؛ تلافياً للمشاكل التي قد يواجهها ولي الأمر بداية العام في البحث عن مدرسة قريبة من سكنه.

وشكر فريقَ عمل المبادرة -من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات- على وقتهم الذي استقطعوه لخدمة المجتمع في عمل تطوعي بدون مقابل، كما قدّم شكره لإدارة مجمع ابن خلدون بلازا، التي تُعتبر شريكاً أساسياً في استمرار المبادرة لعامها الثالث، وكذلك مؤسسة "ضيافة الشرق" على دعمها الفريق بتجهيزات المقر.