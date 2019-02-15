، بـ235 صفحة.. إمارة القصيم توثّق زيارة الملك وولي العهد للمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّنت رصداً شاملاً للمشاريع التنموية المدشنة

وثّقت إمارة منطقة القصيم الزيارةَ الملكية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة القصيم؛ من خلال إصدار توثيقي ضَمّ أكثر من 235 صفحة تحمل بين طياتها أكثر من 87 صورة متنوعة للزيارة الملكية الكريمة لمنطقة القصيم.

وأكد مستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم بن سعد الماجد، أن الإصدار التوثيقي للزيارة الملكية اشتمل على أبرز ما نشرته وسائل الإعلام المحلية ومشاعر المواطنين بهذه المناسبة، وتَصَدّر الإصدارَ كلمةُ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بهذه المناسبة الكريمة، والتي عبّرا من خلالها عن سعادتهما بالزيارة الكريمة التي تعبّر عن قوة العلاقة بين القيادة الرشيدة وبين الشعب السعودي الكريم.

وأشار إلى أن الإصدار يشمل رصداً شاملاً للزيارة الكريمة والمشاريع التنموية التي تم تدشينها، والمشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها، بالإضافة إلى مظاهر الاحتفالات التي شهدتها المنطقة بهذه المناسبة.

وأضاف أن الإصدار اشتمل على رصد لمشاعر المواطنين والمسؤولين والأعيان؛ من خلال توثيق مشاركاتهم الإعلامية التي عبّروا من خلالها عن مشاعر الغبطة والسرور، وجددوا من خلالها ولاء البيعة والطاعة للقيادة.

وأردف: الإصدار قُسّم إلى عدة أقسام، اشتملت على "في حب سلمان"، و"القصيم المكان والتاريخ"، و"الزيارات الملكية إلى منطقة القصيم"، و"سلمان العزم في القصيم"، و"ولي العهد يأسر القلوب"، و"القصيم تتنفس تنمية"، بالإضافة إلى كلمات أوبريت "تباشير سلمان"، وعدد من اللوحات المتنوعة والمنجزات التي تعانق الحاضر والمستقبل لمنطقة القصيم.