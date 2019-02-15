نفى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؛ وجود أيّ حسابٍ له على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وقال وفقًا لـ “سبق”: “لقد اطلعت على قولٍ سيئ منسوبٍ لي وهو كاذب ومفترى”.
وأضاف “ليس لي أيّ حسابٍ في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحل لأحدٍ أن ينسب لي قولاً لم أقله، وحسبي الله عليه ونعم الوكيل والله المستعان”. وأكّد الشيخ المنيع؛ أن حساباً ينتحل اسمه في أيّ موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها “تويتر”، يعد مزوّراً، وأنه غير معني بما يُنشر في هذه المواقع من آراء ولا تمت له بصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ المنيع ينفي وجود حساب له على “التواصل الاجتماعي” ويؤكّد: حساب “تويتر”... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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