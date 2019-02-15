الخبير «كراني» يحدد مسار الكتلة القطبية على مناطق السعودية

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الجمعة، استمرار تدفق الكتلة القطبية على أجواء شمال المملكة، على أن يبدأ تعمقها الملموس على الوسطى، والغربية، والشرقية، فجر غدٍ السبت.

وقال كراني، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، إن الكتلة القطبية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وتابع خبير الأرصاد، أن نشاط عدم الاستقرار ينحصر على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى، والشرقية، والجوف مع وجود خلايا ممطرة.

وكان كراني قد ذكر، أمس الخميس، أن الكتلة القطبية الباردة بدأت في التدفق عبر أجواء منطقة تبوك، ويمتد تدفقها تدريجيًّا للحدود الشمالية، والجوف، وجنوب تبوك وسواحلها، والمدينة المنورة وسواحلها، کإعلان لبدء حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف خبير الأرصاد أن الكتلة القطبية مصحوبة بغطاء سحابي، على الشمال، والغربية، والوسطى، والمصايف، وجازان وسواحلها، مع وجود فرصة لتكون خلايا ممطرة.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا، اليوم الجمعة، بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، أن المناطق المعرضة للحالة المطرية؛ هي: «الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك وجازان والمدينة المنورة والقصيم»، مضيفة: «أن الحالة المطرية قد تؤدي إلى جريان السيول في مكة المكرمة وعسير والباحة».

وأضافت الهيئة العامة الأرصاد، أن الحالة المطرية بدأت في ساعات متفاوتة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر في الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير حتى الساعة الرابعة عصرًا، وفي الشرقية والقصيم حتى السادسة مساء، وفي تبوك حتى الواحدة من فجر غدٍ السبت، وفي جازان حتى التاسعة مساء، وفي المدينة حتى الخامسة مساء.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)».

وكذلك على مرتفعات نجران والمدينة المنورة، تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض، والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق: «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل».