الطالب «عبدالرحمن» دخل مستشفى بجازان مصابًا بكسر.. وخطأ طبي يهدد حياته

روي مواطن لـ«عاجل»، اليوم الجمعة، تفاصيل مأساوية تعرض لها نجله (14 عامًا) في أحد المستشفيات الخاص في جازان، بعد تعرضه لخطأ طبي.

وطالب المواطن إمارة منطقة جازان ووزارة الصحة إلى سرعة التدخل؛ لإنقاذ حياة نجله من الموت، بعد الخطأ الطبي الذى تسبب في إدخاله قسم العناية المركزة.

وأوضح لـ«عاجل» أن نجله يتعرض لإغماءات متكررة، تطلبت إدخاله العناية المركزة، متهمًا مستشفى خاصًا بالمنطقة عما حدث له.

وأبدى دهشته من أن تتردى حالة نجله على هذا النحو رغم أنه «دخل المستشفى المذكور، وهو يعاني فقط من كسر في يده اليسرى».

وقال المواطن (أحمد بن سلمان اليتيمي): «إن نجله عبدالرحمن (14 عامًا) الذي يدرس في الصف الثاني المتوسط أصيب بكسر مضاعف في يده اليسرى قبل أسبوع تقريبًا».

وبيّن أن عملية الكسر حدثت أثناء ممارسته كرة القدم مع أصدقائه في الحارة التي يسكنون بها، في محافظة العارضة.

وتابع: «على الفور تم نقله إلى المستشفى العام بالمحافظة، عن طريق قسم الطوارئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة، اتضح أن مصاب بكسر مضاعف».

وأضاف: «تم وضع جبيرة مكان الألم، وتنويمه في المستشفى، وفي اليوم التالي حضر طبيب استشاري متخصص في العظام، متابعًا حالته الصحية».

وبعد استعراض الأشعة والفحوصات الطبية سارع الطبيب (وفق رواية الوالد) بإزالة الجبيرة من يده وذراعه، مؤكدًا ضرورة إجراء عملية عاجلة له.

وقال الطبيب: «إن الكسر مضاعف، ولا يمكن تثبيته إلا بتدخل جراحي...»، ثم بادرت إدارة مستشفى العارضة العام بالتنسيق مع مستشفيات أخرى لاستقبال الحالة.

وأمام رفض مستشفيات «أبوعريش.. الملك فهد المركزي.. صبيا»، استقبال الحالة، رفع والده شكوى (عبر الرقم الموحد لوزارة الصحة/ 937).

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كن «صحة جازان» طلبت منه الحضور للتوقيع على إقرار خطي يتعلق بتحويل نجله المصاب إلى مستشفى خاص بمدينة جازان على حساب الوزارة.

يقول والد الطفل: «بالفعل استقبل المستشفى الخاص حالة ابني، وأجروا له فحوصات طبية جديدة، وتم تحديد اليوم التالي لإجراء العملية الجراحية له».

وانتهى الفريق الطبي (بحسب رواية الوالد) من إجراء العملية الجراحية لـ«عبدالرحمن»، وكانت حالته الصحية مستقرة للغاية.

وظل بقسم التنويم في المستشفى (تحت الملاحظة الطبية)، وبعد مضي حوالي 24 ساعة، تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من المرافق يطلب مني الحضور فورًا.

وتابع الوالد: «أبلغني المرافق بأن ابني يمر بحالة صحية سيئة بعد لحظات قليلة من قيام ممرضة بإعطائه العلاج؛ حيث أصيب بتشنجات وتوقف بالقلب».

وسارع الأطباء بالتدخل؛ حيث «عملوا له إنعاشًا سريعًا للقلب في محاولة منهم لإنقاذ حياته، ثم أحالوه إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى نفسه».

يقول والد الطفل: «لا يزال منذ نحو أسبوع كامل يعيش تحت الأجهزة الطبية، وتدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار».

وأضاف: «تقدمت بشكوى إلى وزارة الصحة متهمًا فيها المستشفى الخاص بارتكابهم خطأ طبيًا بحق ابني والوضع المأساوي الذي انتهى إليه.»

وبيّن أن نجله الذى دخل المستشفى مصابًا بكسر في اليد، أصبح يدخل في غيبوبة تامة وانتكاسة في وضعه الصحي.

وطالب الوالد بـ«التحفظ على الفريق الطبي المشرف على الحالة، والتحقيق معهم؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تهدد حياته».

وطالب بمحاسبة المتسببين عن هذه الواقعة المؤلمة، مناشدًا إمارة المنطقة ووزير الصحة بمتابعة حالة نجله (عبدالرحمن)؛ عبر نقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لصحة جازان، نبيل غاوي، لـ«عاجل» أنه «تم إحالة الموضوع لإدارة الالتزام، وإدارة المتابعة للتحقق، واتخاذ ما يلزم».