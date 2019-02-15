مفاجأة من السعودية للعراق (فيديو)

توافد العشرات من الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، قادمين من بغداد إلى المملكة العربية السعودية .

وصل الفنانون العراقيون إلى محافظة العلا في السعودية، لحضور فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، وكذلك افتتاح قناة "MBC العراق" الجديدة.

وشارك الحساب الرسمي لفضائية "إم بي سي العراق"، على موقع "تويتر" للتغريدات، فيديوهات قصيرة من وصول الفنانين للسعودية، ومن أبرزهم، المطرب حاتم العراقي.

كما حضر من الفنانين العراقيين، سعدون جابر، الذي أكد أن الفضائية الجديدة "ستعكس ثقافة العراق والفن الأصيل وستتميز بهذا المحتوى".

ومن المقرر أن تنطلق قناة "إم بي سي العراق"، يوم الأحد المقبل، بإقامة حفل للفنانين العراقيين كاظم الساهر وإلهام المدفعي.

وقالت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، في بيان لها عبر "تويتر" عن قناتها الجديدة "إم بي سي العراق": "تزخيما للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى، "MBC العراق": قناة جديدة ملؤها المحتوى الإعلامي الراقي ونصب أعينها العائلة العراقية بكافة أفرادها".

وأضافت أن الجمهور العراقي سيكون على موعد مع إطلالتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير/ شباط.

أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب، "آرابز غوت تالنت" بموسمه السادس، السبت 16 فبراير/ شباط، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق.