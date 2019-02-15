السعودية اليوم / تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تنطلق غداً التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تنطلق غدًا التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده "للبنين والبنات"، في دورتها الـحادية والعشرين، التي تقام فعالياتها في العاصمة الرياض, وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري, ويتنافس فيها 122 متسابقًا ومتسابقة من شتى مناطق ومحافظات المملكة.وقال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ : إن جائزة مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده "للبنين والبنات" في دورتها الحادية والعشرين, تأتي تأكيداً لعناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -, وصولاً إلى عهد الحزم والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -.وأوضح معاليه أن المسابقة تهيئ تنافسًا شريفًا بين أبناء الوطن الغالي وتحفزهم لحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده، منوهًا بالدعم الكبير الذي تلقته الوزارة من لدن ولاة الأمر - حفظهم الله - لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية، الأمر الذي يجعل أبنائنا وبناتنا لبنات صالحة تخدم الوطن والمجتمع.وأشاد آل الشيخ, بالنتائج المشرفة التي حققها المتسابقون والمتسابقات في الدورات السابقة من الجائزة، مما أثمر ترشيحهم للمسابقات القرآنية العالمية، وجعل حضور المملكة بفضل الله تعالى مؤثراً وقوياً في المنافسات بين المتسابقين على المستوى الدولي.وفي ختام كلمة معاليه بهذه المناسبة, رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على رعايتهما وعنايتهما بكتاب الله الكريم، سائلاً الله – تبارك وتعالى - أن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه في سبيل نشر كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله الأمين - عليه الصلاة والسلام - في شتى بقاع الأرض.يذكر أن الأمانة العامة للمسابقة القرآنية المحلية في دورتها الـ21 أعدت للمشاركين في المسابقة برامج وفعاليات عدة، منها دورة مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، ومسابقات ثقافية هادفة، وزيارات لكبار العلماء، وجولات تعريفية بمعالم العاصمة الرياض.// انتهى //16:21ت م0063