

بغداد 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

لقي جندي عراقي مصرعه بنيران مسلحين مجهولين اليوم، شمال بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي، أن المسلحين اطلقوا وابلًا من الرصاص على الجندي أثناء وجوده بمنطقة الطارمية شمال العاصمة مما أدى إلى مقتله في الحال وإلحاق أضرار مادية بالمركبة العسكرية التي كان يستقلها.

وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث , وباشرت بحثها عن منفذي الهجوم, ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.

// انتهى //

16:08ت م

0061



بغداد 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسلقي جندي عراقي مصرعه بنيران مسلحين مجهولين اليوم، شمال بغداد.وأفاد مصدر أمني عراقي، أن المسلحين اطلقوا وابلًا من الرصاص على الجندي أثناء وجوده بمنطقة الطارمية شمال العاصمة مما أدى إلى مقتله في الحال وإلحاق أضرار مادية بالمركبة العسكرية التي كان يستقلها.وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث , وباشرت بحثها عن منفذي الهجوم, ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.// انتهى //16:08ت م0061

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع جندي عراقي بنيران مسلحين مجهولين شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.