شكرا لقرائتكم فيديو.. عمران خان : الشعب الباكستاني يترقب زيارة محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، على ترقب بلاده حكومة وشعبًا لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي ستبدأ غدا وتستمر يومين.

وقال خان في حوار له مع قناة العربية إن السعودية دائما دولة صديقة لباكستان، ولهذا هناك علاقة خاصة بين البلدين، وأستطيع أن أؤكد لكم أن ولي العهد سيلقى أفضل ترحيب، والشعب الباكستاني ينتظر زيارته فعلا.

عصرنة المملكة

وأشاد رئيس وزراء باكستان، بالإصلاحات التي يباشرها ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية.

وقال خان : “الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لإصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقا، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه، لمنافسة الدول”.

الدعم السعودي لباكستان

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالسعودية والإمارات، بشكل خاص، في مسارعتهما لتقديم يد المساعدة عندما واجهت إسلام آباد وضعا اقتصاديا صعبا.

وتابع: “كنا في وضع اقتصادي سيئ، لم يكن لدي مال كاف لتصريف شؤوننا وسداد وارداتنا، وعندما وصلنا إلى هذه الوضعية فكرنا في اللجوء إلى أصدقائنا: السعودية والإمارات والصين أيضا، قلنا هؤلاء الأصدقاء لن يتركونا نسقط، وفعلا قدمت هذه الدول الثلاث لنا المساعدة، هذا هو معنى الصداقة”.





مختارات الصندوق العقاري يتيح للمرأة شراء عقار باسمها ونقل الرهن من عقار لآخر



أمير الرياض يشكر الملك سلمان بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين في المنطقة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.