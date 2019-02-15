الان تتابع “البيئة” تستقبل 36 بلاغا لمخالفات الاحتطاب الجائر خلال يناير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، 36 بلاغًا خلال يناير 2019م من 8 مناطق تشمل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، عسير، الجوف، تبوك.

وأوضحت الوزارة، أن البلاغات الواردة على رقم البلاغات المجاني، توزعت على منطقة الرياض بـ 14 بلاغًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ 8 بلاغات، ومنطقة عسير 4 بلاغات، والقصيم 3 بلاغات، وكذلك المدينة المنورة 3 بلاغات، بالإضافة إلى حائل ببلاغين، والجوف بلاغ واحد، ومنطقة تبوك بلاغ واحد.

وأكدت الوزارة، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظًا على البيئة، ومنعًا لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تشكل خطرًا على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرت حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.