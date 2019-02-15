الان تتابع عاجل.. مرور المنطقة الشرقية يضبط قائد المركبة الذي ارتكب مخالفة قطع الإشارة الحمراء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن مرور المنطقة الشرقية، القبض على قائد المركبة الذي ارتكب مخالفة قطع الإشارة الحمراء. وأكد المرور السعودي عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

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