الان تتابع أمانة عسير تضبط 1090 مخالفة وتتلف 4898 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات نجحت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الثامن والثلاثين من حملة “غذاؤكم أمانة”، في ضبط 1090 مخالفة وإغلاق 166 محلًا وإتلاف 4898 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة بعد تنفيذ 1684 جولة و53 تغريدة، حسب ما أعلنته عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الجمعة.

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