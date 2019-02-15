شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتوج تعليم الطائف بالمركز الأول في فئة التميّز الإداري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف) @1_saad

توّج وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة وحصولها على المركز الأول في فئة التميّز الإداري وانتقالها من مرحلة الإدارة المبادرة إلى مرحلة الإدارة المنجزة وذلك خلال حفل وزارة التعليم السنوي في مسرح الوزارة بالرياض، كما سلّم آل الشيخ جوائز التعليم للتميز لأبطالها من تعليم الطائف لتحقيقهم نتائج متقدمة في فئات المشرف المتميز والإدارة والمدرسة المتميزة والمعلمة المتميزة.

وحققت الإدارة العامة للتعليم بالطائف جائزة المركز الأول في التميّز الإداري على مستوى وزارة التعليم، كما حقق المشرف التربوي الدكتور هلال محمد الحارثي المركز السابع في فئة المشرف التربوي المتميز، وحققت القائدة عمرة دخيل عيضه الطلحي (الابتدائية ٨١) المركز السادس في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، وأيضاً حققت القائدة دلال عبدالله القحطاني (الابتدائية ٢٦) المركز الرابع في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، وأخيرا حققت المعلمة رانية سليم المالكي المركز الرابع في فئة المعلمة المتميزة.

من جانبه، أبدى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بهذه المناسبة، حمده وشكره أولاً إلى الخالق سبحانه على هذا الإنجاز، مهنئاً جميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف وأهالي الطائف، علي ما تم تحقيقه من إنجاز فريد في فئات جائزة التعليم للتميز، وعلي الجهود المميزة والمبدعة من فريق العمل القائم على الجائزة حتى تكللت تلك الإبداعات بالحصول على ثمرة التميز في وزارة التعليم، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة للتميز الإداري في التنظيم والمخرجات الإيجابية، التي جعلت الجميع يقف لها احتراماً عند تحقيقها، مبيناً أنه من الأمور الإيجابية في هذا التميز، شموله على معظم جوانب الجائزة، فئة المشرف والإدارة والمدرسة المتميزة والمعلمة المتميزة، وجميعها مرتبطة ارتباط وثيق بالميدان التربوي، وهذا النجاح سيكون له أثر بالغ لدى منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف مستقبلاً في المشاركة الفعّالة في الجائزة، للوصول إلى التميّز المعهود عنهم في الأداء.

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لفريق العمل برئاسة المساعد للشؤون المدرسية والمشرف على فريق العمل للجائزة في دورتها التاسعة محمد بن عامر النفيعي وزملاءه ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز على ما قدموه من جهود تكللت بتحقيق التميز والمركز الأول متمنيا لتعليم الطائف مزيدا من الإبداع والتميز.

من جهته بارك المساعد للشؤون المدرسية المشرف على فريق العمل للجائزة في دورتها التاسعة محمد بن عامر النفيعي ما حققته الإدارة من نتائج في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة والذي يعكس الأداء المنظم المتكامل بين كافة العاملين في الإدارة، مثمنا جهود مديري الإدارات والمكاتب وقائدي وقائدات المدارس على جهودهم المتميزة والمتكاملة متطلعا أن يعكس هذا التميز أداء الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خلال الفترة القادمة ومتمنيا للجميع المزيد من الإبداع والتألق.

يذكر أن جائزة التعليم للتميز تعد أكبر جائزة تعليمية تربوية علي مستوى العالم العربي، وتقوم على تحفيز الميدان التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين علمياً وتربوياً وإدارياً، ونشر ثقافة التميز والعمل للإتقان.