شكرا لقرائتكم خبر عن العصيمي: إطلاق ملتقى إلكتروني لمرشحي الابتعاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن إطلاق وكالة وزارة التعليم للابتعاث مساء أمس (الخميس) الملتقى الالكتروني للمبتعثين عبر بوابة سفير والذي سيكون بديلاً عن الملتقيات التي كانت تنظم للمبتعثين في الرياض وجدة والدمام.

وقال العصيمي في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:تسهيلاً على مرشحي ومرشحات الابتعاث الخارجي، ولرفع كفاءة الإنفاق الحكومي أطلقت وكالة وزارة التعليم للابتعاث،مساء أمس، الملتقى الإلكتروني للمبتعثين عبر بوابة سفير، والذي سيكون بديلاً عن الملتقيات التي كانت تنظم للمبتعثين في الرياض، جدة، والدمام.

وأضاف العصيمي: أنهى حضور الملتقى إلكترونيا منذ اطلاقه مساء الأمس الخميس مايقارب 1000 مرشحٍ للابتعاث.