شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان: إصلاحات ولي العهد «عصرية».. والسعودية قوية دوليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نوه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بالإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير نوه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بالإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مؤكدا أن السعودية دولة قوية في الساحة الدولية. وقال خان في مقابلة مع قناة«العربية» إن «ولي العهد السعودي يقوم بإصلاحات عصرية ونحن ندعمه». وأضاف «الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لإصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقا، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه، لمنافسة الدول». وأعلن خان أن زيارة ولي العهد إلى باكستان (الأحد) مرحب بها جدا. وجدد التأكيد على أن السعودية دائما دولة صديقة لباكستان، وهناك علاقة خاصة بين البلدين، وأؤكد لكم أن ولي العهد سيلقى أفضل ترحيب في زيارته إلى باكستان، والشعب الباكستاني ينتظر زيارته فعلا. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، بالسعودية والإمارات، بشكل خاص، في مسارعتهما لتقديم يد المساعدة عندما واجهت إسلام آباد وضعا اقتصاديا صعبا. وتابع خان: «كنا في وضع اقتصادي سيئ، لم يكن لدي مال كاف لتصريف شؤوننا وسداد وارداتنا، وعندما وصلنا إلى هذه الوضعية فكرنا في اللجوء إلى أصدقائنا: السعودية والإمارات والصين أيضا، قلنا هؤلاء الأصدقاء لن يتركونا نسقط، وفعلا قدمت الدول الثلاث لنا المساعدة، هذا هو معنى الصداقة».



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