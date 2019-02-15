، "الهلال" يمنح مدربه السابق "خيسوس" لقباً شرفياً على مستوى العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بات المدرب الثامن على مستوى العالم من حيث قيمة راتبه

منح الهلال، مدربه السابق، البرتغالي خورخي خيسوس لقباً شرفياً عالمياً بعد أن دخل ضمن أغلى 10 مدربين على مستوى العالم بفضل تعاقد الهلال معه في الصيف الماضي قبل أن يفك ارتباطه معه مؤخراً بسبب رفض المدرب تمديد تعاقده مع النادي .

ونقلت صحيفة "442.perfil" الإسبانية تقريراً عن المدربين العشرة الأغلى أجراً في العالم، حيث جاء البرتغالي خيسوس في المركز الثامن براتب سنوي بلغ 7 ملايين يورو .

واحتل صدارة القائمة المدرب الأرجنتيني سيميوني براتب سنوي بلغ 24 مليون يورو مع أتليتكو مدريد، والذي جدد معه التعاقد حتى عام 2022، وفي المركز الثاني كان الأسباني بيب غوارديولا براتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو، وفي المركز الثالث ماوريسيو بوتشينو مدرب توتنهام براتب 9.2 مليون يورو، أما رابعاً فكان المدرب يورغن كلوب براتب 8.6 مليون يورو، وخامساً كان المدرب فالفيردي براتب 8.4 مليون يورو.

المركزان السادس والسادس مكرر كانا من نصيب المدرب يوناي إيمري والمدرب توماس توخيل براتب 8 مليون يورو، في حين جاء مدرب الهلال خيسوس ثامناً براتب 7 ملايين يورو، وفي المركز التاسع كان المدرب أليغري براتب 7 ملايين يورو، وفي المركز العاشر كان مدرب نابولي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي براتب 6.5 مليون يورو.