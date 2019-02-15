محمد بن مسعود - الدمام - نشر فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل صورة لفردية الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود السعودية، معلقاً بأنها تخوض غمار المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لتعلن أول مشاركة نسائية في تاريخ المهرجانات السعودية. شاهد.. فردية الأميرة "سيرين" أول مشتركة نسائية في مهرجانات مزاين الإبل عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-15 نشر فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل صورة لفردية الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود السعودية، معلقاً بأنها تخوض غمار المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لتعلن أول مشاركة نسائية في تاريخ المهرجانات السعودية. 15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440 02:38 PM نشر فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل صورة لفردية الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود السعودية، معلقاً بأنها تخوض غمار المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لتعلن أول مشاركة نسائية في تاريخ المهرجانات السعودية. ، شاهد.. فردية الأميرة "سيرين" أول مشتركة نسائية في مهرجانات مزاين الإبل ،

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