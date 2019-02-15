بالصور: جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشهيد “أحمد حمدي”

أدّى محافظ صامطة أحمد زعله وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع عثمان بن عفان بمركز السهي محافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف أحمد بن حسن حمدي من منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ صامطة، لوالد وذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتعازي أمير جازان، ونائبه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جهتهم عبر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، رحمه الله، في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.