اليوم.. ولي العهد يرعى حفل سباق نادي الفروسية السنوي بالجنادرية

يرعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الجمعة)، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية. وأنهت إدارة نادي الفروسية جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفل السباق الذي يتضمن شوطي كأس سمو ولي العهد للإنتاج والمستورد. وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد، أن رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين لرياضة الفروسية تعد الركيزة الأساسية لما وصلت إليه من تطور، مشدداً على أن دعم ولي العهد دليل على الاهتمام الكبير بمستقبل رياضة الفروسية. ولفت إلى أن المملكة شهدت تحولاً كبيراً في هذا الجانب من خلال تنظيم واحتضان العديد من فعاليات الفروسية، معرباً عن اعتزاز منسوبي نادي الفروسية برعاية ولي العهد لتلك المناسبة.

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