الجبير: أوضحت في مؤتمر وارسو موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن جميع المشاركين في مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط أجمعوا على أن التحديات التي تواجه المنطقة يتصدرها الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف الجبير خلال تغريدات عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، أن المؤتمر تناول القضية الفلسطينية، مبيناً أنه أوضح فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية. واستضافت العاصمة البولندية وارسو أعمال مؤتمر حول الشرق الأوسط بمشاركة دول عربية وغربية في اجتماعات تأتي مواجهة إيران على رأس أجندتها.