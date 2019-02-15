فيديو.. مواطنتان تنقذان شابًا ابتلع لسانه

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
نجحت ممرضتان سعوديتان في إنقاذ حياة شاب ابتلع لسانه في مدينة حائل.
وبحسب مقطع متداول فإن الشاب كان قد تعرض لحادث مروري، وتطوعت الممرضتان مريم الشمري ووفاء العنزي بتقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث.
وكُتبت للشاب في النهاية حياة جديدة بعد أن كاد يصاب بحالة اختناق.
وأشاد المغردون بما قامت بها الفتاتان، مؤكدين أنهما خير مثال للفتاة السعودية التي تعرف حدود واجباتها الوظيفية والمسؤولية الملقاة عليها.
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