شكرا لقرائتكم فيديو.. مواطنتان تنقذان شابًا ابتلع لسانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

نجحت ممرضتان سعوديتان في إنقاذ حياة شاب ابتلع لسانه في مدينة حائل.

وبحسب مقطع متداول فإن الشاب كان قد تعرض لحادث مروري، وتطوعت الممرضتان مريم الشمري ووفاء العنزي بتقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث.

وكُتبت للشاب في النهاية حياة جديدة بعد أن كاد يصاب بحالة اختناق.

وأشاد المغردون بما قامت بها الفتاتان، مؤكدين أنهما خير مثال للفتاة السعودية التي تعرف حدود واجباتها الوظيفية والمسؤولية الملقاة عليها.



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