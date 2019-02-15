شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار رعدية ورياح تثير الغبار على مكة حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مكة المكرمة ،و جدة، والكامل والجموم والاجزاء المجاورة ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.



مختارات طريقة الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 رغم إيقاف الخدمات



الصندوق العقاري يتيح للمرأة شراء عقار باسمها ونقل الرهن من عقار لآخر مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.