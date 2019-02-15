شكرا لقرائتكم فوربس: المملكة أهم دولة في سوق النفط العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

رأت مجلة فوربس الأميركية، أن العالم ليس بإمكانه الاستغناء عن النفط السعودي، حتى وإن وصل المنتجون الآخرون إلى ذروة إنتاجهم.

نفط المملكة مختلف

وأشارت المجلة المعنية بالشؤون الاقتصادية، إلى أنه رسميًا فنزويلا لديها أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، حيث تمتلك 303 مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، غير أن الكثير من هذا النفط من الخام الثقيل، قد لا يكون اقتصاديًا إنتاجه بالأسعار السائدة.

وأوضحت فوربس أن جزءًا من براميل فنزويلا ربما لم يعد في الواقع ضمن فئة “الاحتياطيات المؤكدة”، وهو الأمر الذي يعني أن نفط المملكة لا يزال له الأهمية الأكبر في الأسواق العالمية.

المملكة الأهم اقتصاديًا

ومن ناحية أخرى، سجلت المملكة 264 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة في عام 2005، و 267 مليار برميل في عام 2014.

وقد اعتبرت البراميل السعودية الأكثر أهمية على المستوى الاقتصادي حتى قبل أن ترتفع أسعار النفط، وهو الأمر الذي جعل المجلة الأميركية تؤكد أن احتياطيات المملكة المؤكدة – 16 % من الإجمالي العالمي – هي الأهم بالنسبة لسوق النفط العالمي.

المصافي الأميركية

وتواجه مصافي النفط الأميركية مشكلة كبيرة في الاستجابة لعقوبات إدارة ترامب ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، وهي محاولة لقتل المصدر الرئيسي لإيرادات نظام نيكولاس مادورو وتمكين زعيم المعارضة خوان غوايدو.

المملكة متمثلة في شركة أرامكو العملاقة تمتلك أكبر مصفاة أميركية على ساحل خليج المكسيك، وهو الأمر الذي قد يحدث نوعًا من التوازن في سوق النفط العالمي.

تستطيع مصفاة موتيفا في بورت آرثر، بولاية تكساس، أن تقوم بتكرير المزيد من براميل النفط الخام في اليوم الواحد من بعض البلدان، ولكن -مثل معظم منافسيها على ساحل الخليج – تعتمد على النفط الخام الأثقل الذي يأتي من فنزويلا.



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