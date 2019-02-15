شكرا لقرائتكم أرامكو تطمئن العالم بشأن حقل السفانية : كل العمليات طبيعية وآمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- الرياض

قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في بيان لرويترز إن جميع منشآت الشركة وعملياتها، بما في ذلك حقل السفانية البحري، آمنة وطبيعية.

وكان مصادر إعلامية قالت في وقت سابق اليوم إن أرامكو أغلقت جزئيا حقل السفانية بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسيا. وذكر المصدر أن الإغلاق حدث قبل نحو أسبوعين، مضيفا أن عمليات الإصلاح تحرز تقدما، وقال إن الوضع “تحت السيطرة”.

والمعروف أن السفانية هو أكبر حقل نفط بحري في العالم، اكتشف عام 1951 ويقع الحقل على بعد 265 كم تقريباً شمال مقرات شركة أرامكو في الظهران، الخليج العربي، السعودية. ويصل إنتاجه إلى أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم ، وتملكه أرامكو السعودية. وكان أول إنتاج له عام 1957، ثم وصل الإنتاج إلى 50,000 برميل في اليوم من النفط الخام من 18 بئرا. في أوائل 1962 تم تطوير المرافق ليصل الإنتاج إلى 350,000 برميل في اليوم من 25 بئرا. وبهذا تضاعف الإنتاج سبع مرات في أربع سنوات وعشرة أشهر فقط. تبلغ احتياطيات النفط حوالي 37 بليون برميل و5,360 بليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

من جهة أخرى بلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من خفض في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والإغلاق الجزئي لحقل النفط السعودي. وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بنحو 0.3 بالمائة عن التسوية السابقة.



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