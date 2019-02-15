شكرا لقرائتكم أسعار النفط عند أعلى مستوى في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل يوم الجمعة، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وإغلاق جزئي لأكبر حقل نفطي بحري في السعودية.

وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولار بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بنحو 0.3 بالمائة عن التسوية السابقة.

ويقترب خام القياس العالمي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5 بالمائة هذا الأسبوع.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتا يعادل 0.3 بالمائة عن التسوية السابقة.

وكانت منظمة أوبك، أعلنت الثلاثاء الماضي أنها خفضت الإنتاج في يناير 2019 بنحو 800 ألف برميل يوميا إلى 30.81 مليون برميل في اليوم. وكان وزير الطاقة خالد الفالح أعلن أن إنتاج المملكة سينزل عن سقف عشرة ملايين برميل يوميا في مارس،أي أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن المستهدف، المتفق عليه في إطار اتفاق “أوبك+”.

وقال الفالح لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميًّا من النفط في مارس المقبل.



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