- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الدولار يتعافى من موجة هبوط أسبوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
تعافى الدولار من هبوط سجله في أعقاب بيانات صعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تترقب فيه السوق تطورات مباحثات التجارة بين واشنطن وبكين.
وكانت العملة الأمريكية هبطت يوم الخميس عندما أشار ضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في نهاية عام 2018.
وظل الدولار قويا، وارتفع 0.2 بالمائة إلى 97.1 مقابل سلة عملات كبرى، وانخفض اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.1274 دولار.
وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني، وهي منخفضة 1.7 بالمائة منذ بداية العام بفضل بيانات أضعف من التوقعات في منطقة اليورو.
مختارات
- طريقة الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 رغم إيقاف الخدمات
-
- الصندوق العقاري يتيح للمرأة شراء عقار باسمها ونقل الرهن من عقار لآخر
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتعافى من موجة هبوط أسبوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.