شكرا لقرائتكم الدولار يتعافى من موجة هبوط أسبوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

تعافى الدولار من هبوط سجله في أعقاب بيانات صعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تترقب فيه السوق تطورات مباحثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وكانت العملة الأمريكية هبطت يوم الخميس عندما أشار ضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في نهاية عام 2018.

وظل الدولار قويا، وارتفع 0.2 بالمائة إلى 97.1 مقابل سلة عملات كبرى، وانخفض اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.1274 دولار.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني، وهي منخفضة 1.7 بالمائة منذ بداية العام بفضل بيانات أضعف من التوقعات في منطقة اليورو.



مختارات طريقة الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 رغم إيقاف الخدمات



الصندوق العقاري يتيح للمرأة شراء عقار باسمها ونقل الرهن من عقار لآخر مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.