رقم سكني 2019 رقم المركز الموحد للعناية بالمستفيدين مجاناً موقع وزارة الإسكان السعودية

إطلاق رقم سكني 2019 الموحد لكافة مستفيدي الدعم السكني، حيث أتاحت وزارة الإسكان السعودية رقم موقع سكني المجاني للاستفسار والاقتراحات بغرض تسهيل عملية التواصل المباشر بين الوزارة والمستفيدين، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة ضمن برنامج سكني وزارة الاسكان برقم الهوية، حيث يتيح رقم المركز الموحد للعناية بالمستفيدين تعريف كامل بالخدمات المتاحة لدى إسكان السعودية، كما يتيح إمكانية تقديم شكاوى سكني وملاحظات المواطنين على المشاريع السكنية المطروحة والحلول المتطلبة لحلها بما هو لصالح متضرري الإسكان، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن استحقاق دفعات سكني، وفقاً لما صرح به السيد ماجد الحقيل وزير الاسكان.

يختلف رقم سكني الموحد الذي أطلقته اليوم الوزارة عن الرقم الخاص بوزارة الإسكان ذاتها المتعارف عليه فتم تخصيص رقم موقع سكني، الجديد للاستعلام عن تفاصيل البرنامج فقط وليس خدمات الوزارة بصفة عامة لتحقيق الاستفادة القصوى.

رقم سكني المجاني 2019

الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان برقم الهوية متاح إما من خلال تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان، أو الاتصال على رقم المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 مجاناً، حيث تعمل خدمة عملاء الاسكان على مدار الأربع والعشرون ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين، والإجابة عن أي استفسار عن الدعم السكني ومنتجاته.

رقم الاستفسار عن طلبات دعم سكني

أشار الحقيل إلى أن المركز الموحد للعناية بالمستفيدين الذي تم إطلاقها مؤخراً تم تزويده بطاقم ذات كفاءة عالية من الموظفين المتخصصين، ليكونوا على دراية كاملة بكافة خدمات الاسكان، ويكونوا قادرين للرد على أي استفسارات خاصة بخدمات البرنامج السكني الجديد، بالإضافة إلى تقديمهم المشورة والنصح للمستفيدين عند الاتصال على رقم سكني إسكان.