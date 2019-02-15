شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تدشن رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى «أثينا» يونيو المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تدشن الخطوط السعودية في الخامس من شهر يونيو المقبل وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019 بتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة اليونانية أثينا، ضمن جدول أعد لها، بواقع أربع رحلات أسبوعياً في الاتجاه، انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض،على أن يتم في وقت لاحق من العام الجاري تشغيل رحلات مباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى أثينا يأتي في سياق الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد أكبر برنامج لتحديثه وتنميته في تاريخ المؤسسة، وتوسيع الناقل الوطني لعملياته التشغيلية على القطاع الدولي الذي حقق خلال العام الماضي قفزة كبيرة بنسبة (11%) مقارنة بالعام السابق في ظل ما يشهده القطاع من توسع غير مسبوق في عدد الوجهات الجديدة.

وأضاف أن الأرقام تعكس توجه الناقل الوطني للتوسع في التشغيل الدولي وتعزيز مكانته بين شركات الطيران العالمية وزيادة حصته في سوق النقل الدولي،حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين رحلات مباشرة ومنتظمة إلى 16 وجهة دولية.

وأكد الجاسر أن التشغيل إلى أثينا سيخدم شرائح متعددة من ضيوف «السعودية» سواء رجال الأعمال أوالسياح والمعتمرين، مع توفير الخيارات المناسبة للضيوف العابرين سواء إلى الوجهات الداخلية أو الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها رحلات «السعودية» وأعضاء تحالف «سكاي تيم» الدولي.

يذكر أن الناقل الوطني حقق خلال عام 2018م أرقاماً قياسية جديدة وأداءً مميزاً على شبكة الرحلات الدولية المتنامية حيث جرى نقل أكثر من 34 مليون ضيف، منهم ما يزيد على 17 مليونا على شبكة الرحلات الدولية وبما يزيد على ضيوف القطاع الداخلي لأول مرة في تاريخ الخطوط السعودية.