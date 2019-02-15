محمد بن مسعود - الدمام - هوت من علو نظراً لعدم وجود سياج مانع تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لسيارة من نوع "تويوتا هايلوكس" انقلبت من قمة جبل بمحافظة فيفا في منطقة جازان. ورصدت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث لسيارة "هايلوكس" عندما انحرفت ثم هوت من علو؛ نظراً لعدم وجود سياج مانع وانقلبت مرات عدة، فيما لم يُعرف مصير مَن كانوا على متن السيارة. بالفيديو .. انقلاب سيارة من قمة جبل بـ "فيفا" سويد الحارثي الخليج 365 2019-02-15 تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لسيارة من نوع "تويوتا هايلوكس" انقلبت من قمة جبل بمحافظة فيفا في منطقة جازان. ورصدت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث لسيارة "هايلوكس" عندما انحرفت ثم هوت من علو؛ نظراً لعدم وجود سياج مانع وانقلبت مرات عدة، فيما لم يُعرف مصير مَن كانوا على متن السيارة. Advertisements 15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440 02:08 PM هوت من علو نظراً لعدم وجود سياج مانع هوت من علو نظراً لعدم وجود سياج مانع تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لسيارة من نوع "تويوتا هايلوكس" انقلبت من قمة جبل بمحافظة فيفا في منطقة جازان. ورصدت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث لسيارة "هايلوكس" عندما انحرفت ثم هوت من علو؛ نظراً لعدم وجود سياج مانع وانقلبت مرات عدة، فيما لم يُعرف مصير مَن كانوا على متن السيارة. ، بالفيديو .. انقلاب سيارة من قمة جبل بـ "فيفا" ،

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