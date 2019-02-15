محمد بن مسعود - الدمام - تذكّر بنزهة في ثمانينيات القرن الماضي بين الراحل والشيخ جابر الصباح لفتت مركبة الملك فهد أنظار زوّار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود "الفهد .. روح القيادة"؛ المُقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت. تتميّز المركبة المعروضة بأنها من طراز "أولدز موبيل" موديل 1980، بيضاء اللون، تحمل لوحة رقم 133036. ويوثّق عرض مرئي ذكرى الأخوة، حين اصطحب الملك فهد؛ في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح؛ أمير الكويت، في نزهة برية في ثمانينيات القرن الماضي. مركبة الفهد تلفت أنظار زوّار معرض "الفهد .. روح وقيادة" بالكويت Advertisements وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-15 لفتت مركبة الملك فهد أنظار زوّار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود "الفهد .. روح القيادة"؛ المُقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت. تتميّز المركبة المعروضة بأنها من طراز "أولدز موبيل" موديل 1980، بيضاء اللون، تحمل لوحة رقم 133036. ويوثّق عرض مرئي ذكرى الأخوة، حين اصطحب الملك فهد؛ في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح؛ أمير الكويت، في نزهة برية في ثمانينيات القرن الماضي. 15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440 01:57 PM تذكّر بنزهة في ثمانينيات القرن الماضي بين الراحل والشيخ جابر الصباح تذكّر بنزهة في ثمانينيات القرن الماضي بين الراحل والشيخ جابر الصباح لفتت مركبة الملك فهد أنظار زوّار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود "الفهد .. روح القيادة"؛ المُقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت. تتميّز المركبة المعروضة بأنها من طراز "أولدز موبيل" موديل 1980، بيضاء اللون، تحمل لوحة رقم 133036. ويوثّق عرض مرئي ذكرى الأخوة، حين اصطحب الملك فهد؛ في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح؛ أمير الكويت، في نزهة برية في ثمانينيات القرن الماضي. ، مركبة الفهد تلفت أنظار زوّار معرض "الفهد .. روح وقيادة" بالكويت ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركبة الفهد تلفت أنظار زوّار معرض "الفهد .. روح وقيادة" بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.