، باكستان: كِبار مسؤولي الدولة وطائرات حربية و3500 حمامة و21 طلقة ترحيباً بولي العهد ،

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انتهت السلطات الباكستانية المختصّة من الترتيبات اللازمة لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ إلى إسلام أباد التي وصفها رئيس الوزراء بالزيارة المهمة للغاية.
وكشفت مصادر باكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ وكِبار المسؤولين في الدولة سيقومون باستقبال الضيف، وستقوم طائرات حربية "رعد FJ-17" بالترحيب بولي العهد، فور دخوله الأجواء الباكستانية، إلى جانب إطلاق سراح أكثر من 3500 حمامة وبالونات بألوان عَلم السعودية في الأجواء وإطلاق 21 طلقة ترحيباً بضيف باكستان الكبير.
ونقلت صحيفة "تربيون" عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء عمران خان؛ شدّد على أهمية الزيارة والضيف، على أن يكون الترحيب على أعلى المستويات.
باكستان: كِبار مسؤولي الدولة وطائرات حربية و3500 حمامة و21 طلقة ترحيباً بولي العهدخالد علي الخليج 365 2019-02-15
انتهت السلطات الباكستانية المختصّة من الترتيبات اللازمة لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ إلى إسلام أباد التي وصفها رئيس الوزراء بالزيارة المهمة للغاية.
وكشفت مصادر باكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ وكِبار المسؤولين في الدولة سيقومون باستقبال الضيف، وستقوم طائرات حربية "رعد FJ-17" بالترحيب بولي العهد، فور دخوله الأجواء الباكستانية، إلى جانب إطلاق سراح أكثر من 3500 حمامة وبالونات بألوان عَلم السعودية في الأجواء وإطلاق 21 طلقة ترحيباً بضيف باكستان الكبير.
ونقلت صحيفة "تربيون" عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء عمران خان؛ شدّد على أهمية الزيارة والضيف، على أن يكون الترحيب على أعلى المستويات.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
01:54 PM
صحيفة "تربيون" عن مصادر مطلعة .. الترحيب بالأمير محمد بن سلمان على أعلى المستويات
انتهت السلطات الباكستانية المختصّة من الترتيبات اللازمة لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ إلى إسلام أباد التي وصفها رئيس الوزراء بالزيارة المهمة للغاية.
وكشفت مصادر باكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ وكِبار المسؤولين في الدولة سيقومون باستقبال الضيف، وستقوم طائرات حربية "رعد FJ-17" بالترحيب بولي العهد، فور دخوله الأجواء الباكستانية، إلى جانب إطلاق سراح أكثر من 3500 حمامة وبالونات بألوان عَلم السعودية في الأجواء وإطلاق 21 طلقة ترحيباً بضيف باكستان الكبير.
ونقلت صحيفة "تربيون" عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء عمران خان؛ شدّد على أهمية الزيارة والضيف، على أن يكون الترحيب على أعلى المستويات.
، باكستان: كِبار مسؤولي الدولة وطائرات حربية و3500 حمامة و21 طلقة ترحيباً بولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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