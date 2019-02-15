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وجّه مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عصام بن فؤاد نور؛ تعميماً شديد اللهجة لكل شركات الطيران الوطنية والأجنبية ووكلائها العاملة بالمطار، والشركات الأخرى بالمطار، ومؤسسات ومتعهدي تقديم خدمة نقل المسافرين داخل ساحة المطار لتقديم أعلى مستويات الخدمات المتميزة للمسافرين عبر المطار.
وتضمن التعميم الإشارة إلى أنه لوحظ أخيراً عدم التخطيط المبكّر من قبل بعض منسوبي هذه الشركات في توفير حافلات مخصّصة لخدمة ونقل المسافرين القادمين والمغادرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على الرحلات الداخلية والدولية رغم وجودها في ساحات المطار؛ ما يضع إدارة المطار في حرج شديد أمام تساؤل هذه الفئة المميزة من المسافرين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم حسب أحقيتهم.
وشدّدت إدارة المطار على أهمية وسرعة التنسيق مع متعهدي تقديم خدمة نقل المسافرين داخل ساحة المطار لضمان توفير الأعداد اللازمة من الحافلات والسائقين المخصّصة لخدمة هذه الفئة من المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
مطار جدة لشركات الطيران: وفّروا حافلات مخصّصة لركاب "الأولى"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-15
وجّه مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عصام بن فؤاد نور؛ تعميماً شديد اللهجة لكل شركات الطيران الوطنية والأجنبية ووكلائها العاملة بالمطار، والشركات الأخرى بالمطار، ومؤسسات ومتعهدي تقديم خدمة نقل المسافرين داخل ساحة المطار لتقديم أعلى مستويات الخدمات المتميزة للمسافرين عبر المطار.
وتضمن التعميم الإشارة إلى أنه لوحظ أخيراً عدم التخطيط المبكّر من قبل بعض منسوبي هذه الشركات في توفير حافلات مخصّصة لخدمة ونقل المسافرين القادمين والمغادرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على الرحلات الداخلية والدولية رغم وجودها في ساحات المطار؛ ما يضع إدارة المطار في حرج شديد أمام تساؤل هذه الفئة المميزة من المسافرين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم حسب أحقيتهم.
وشدّدت إدارة المطار على أهمية وسرعة التنسيق مع متعهدي تقديم خدمة نقل المسافرين داخل ساحة المطار لضمان توفير الأعداد اللازمة من الحافلات والسائقين المخصّصة لخدمة هذه الفئة من المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
01:27 PM
بعد رصد ملاحظات في عدم التخطيط المبكر تسبّب في وضع محرج
وجّه مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عصام بن فؤاد نور؛ تعميماً شديد اللهجة لكل شركات الطيران الوطنية والأجنبية ووكلائها العاملة بالمطار، والشركات الأخرى بالمطار، ومؤسسات ومتعهدي تقديم خدمة نقل المسافرين داخل ساحة المطار لتقديم أعلى مستويات الخدمات المتميزة للمسافرين عبر المطار.
وتضمن التعميم الإشارة إلى أنه لوحظ أخيراً عدم التخطيط المبكّر من قبل بعض منسوبي هذه الشركات في توفير حافلات مخصّصة لخدمة ونقل المسافرين القادمين والمغادرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على الرحلات الداخلية والدولية رغم وجودها في ساحات المطار؛ ما يضع إدارة المطار في حرج شديد أمام تساؤل هذه الفئة المميزة من المسافرين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم حسب أحقيتهم.
وشدّدت إدارة المطار على أهمية وسرعة التنسيق مع متعهدي تقديم خدمة نقل المسافرين داخل ساحة المطار لضمان توفير الأعداد اللازمة من الحافلات والسائقين المخصّصة لخدمة هذه الفئة من المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
، مطار جدة لشركات الطيران: وفّروا حافلات مخصّصة لركاب "الأولى" ،
المصدر : الخليج 365
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