، "السعودية" تسيّر رحلات مباشرة إلى "أثينا" .. اعتباراً من يونيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجاسر": التوسع في التشغيل الدولي أحد أهدافنا الإستراتيجية

تدشّن الخطوط السعودية في الخامس من شهر يونيو المقبل، وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019، من خلال تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة اليونانية أثينا، يأتي ذلك في إطار توسيع الناقل الوطني عملياته التشغيلية على القطاع الدولي الذي حقق خلال العام الماضي قفزة كبيرة بنسبة (11 %) مقارنة بالعام السابق في ظل ما يشهده القطاع من توسع غير مسبوق في عدد الوجهات الجديدة وزيادة السعة المقعدية إلى الوجهات التي تشهد حركة نشطة في السفر.

ومن المقرر إعادة تشغيل الرحلات المباشرة إلى أثينا انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بواقع أربع رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد أيام الأحد الإثنين والأربعاء والجمعة.

وتغادر الرحلة مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (09:35) صباحا بالتوقيت المحلي وتستغرق الرحلة أربع ساعات لتصل إلى أثينا الساعة (13:35)، وتغادر رحلة العودة الساعة (15:15) عصراً وتصل إلى الرياض الساعة (19:10) مساءً، وسيتم تشغيل الرحلات بطائرات حديثة من طراز إيرباص (A320)، على أن يتم في وقت لاحق من العام الجاري تشغيل رحلات مباشرة انطلاقاً من جدة.

ويتزامن تشغيل "السعودية" للرحلات المباشرة والمنتظمة إلى أثينا مع عيد الفطر المبارك وبداية إجازة الصيف لهذا العام؛ حيث فتحت الرحلات للحجز في وقت مبكر لتمكين الضيوف من اختيار المواعيد الملائمة وتأكيد حجوزاتهم قبل موعد السفر بوقت مناسب.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: تشغيل الرحلات المباشرة إلى أثينا يأتي في سياق الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد أكبر برنامج لتحديثه وتنميته في تاريخ المؤسسة، وفي إطار التوسع في التشغيل الدولي الذي يمثل هدفاً استراتيجياً من أهداف الخطوط السعودية في هذا المرحلة.

وأضاف: الناقل الوطني حقق خلال عام 2018م أرقاما قياسية جديدة وأداءً مميزا على شبكة الرحلات الدولية المتنامية حيث تم نقل أكثر من (34) مليون ضيف، منهم ما يزيد على (17) مليوناً على شبكة الرحلات الدولية وبما يزيد على ضيوف القطاع الداخلي لأول مرة في تاريخ الخطوط السعودية.

وأردف "الجاسر": هذه الأرقام تعكس توجه الناقل الوطني إلى التوسع في التشغيل الدولي وتعزيز مكانته بين شركات الطيران العالمية وزيادة حصته في سوق النقل الدولي، وشهدت السنوات الثلاث الماضية تدشين رحلات مباشرة ومنتظمة إلى (16) وجهة دولية، منها: بغداد وأربيل والمالديف وميونخ ومورشيوس وفيينا وأنقرة والجزائر، وبعض الوجهات الأخرى، إضافة إلى عدة وجهات موسمية.

وتابع بالقول: التشغيل إلى أثينا سيخدم شرائح متعددة من ضيوف "السعودية" سواء رجال الأعمال أو السياح والمعتمرين، مع توفير الخيارات المناسبة للضيوف العابرين سواء إلى الوجهات الداخلية أو الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها رحلات "السعودية" وأعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي.