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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح التميمي؛ مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الجوف.
وقدّم "التميمي"؛ شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونائبه، على الثقة به، سائلاً الله العون لخدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات أمير المنطقة وأهلها.
يُشار إلى أن "التميمي"؛ من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقلد عديداً من المناصب القيادية كان آخرها مديراً لمكتب وكيل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
"التميمي" مديراً لفرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الجوفمهنا التميمي الخليج 365 2019-02-15
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح التميمي؛ مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الجوف.
وقدّم "التميمي"؛ شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونائبه، على الثقة به، سائلاً الله العون لخدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات أمير المنطقة وأهلها.
يُشار إلى أن "التميمي"؛ من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقلد عديداً من المناصب القيادية كان آخرها مديراً لمكتب وكيل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
01:20 PM
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح التميمي؛ مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الجوف.
وقدّم "التميمي"؛ شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونائبه، على الثقة به، سائلاً الله العون لخدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات أمير المنطقة وأهلها.
يُشار إلى أن "التميمي"؛ من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقلد عديداً من المناصب القيادية كان آخرها مديراً لمكتب وكيل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
، "التميمي" مديراً لفرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الجوف ،
المصدر : الخليج 365
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