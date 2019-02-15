، "التميمي" مديراً لفرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح التميمي؛ مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الجوف.

وقدّم "التميمي"؛ شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونائبه، على الثقة به، سائلاً الله العون لخدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات أمير المنطقة وأهلها.

يُشار إلى أن "التميمي"؛ من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقلد عديداً من المناصب القيادية كان آخرها مديراً لمكتب وكيل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.