، مطار دبي يستأنف الرحلات بعد إيقافها مؤقتاً بسبب طائرات مسيّرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مطار دبي استئناف رحلات الإقلاع من المطار بشكل طبيعي، بعد تعليق استمر من الساعة 10:13 صباحاً حتى 10:45.
وأفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن سلطات مطار دبي الدولي، أوقفت الرحلات عبر المطار مؤقتاً، بسبب نشاط طائرات مسيّرة، دون ترخيص.
ونقلت الوكالة تأكيد ناطق باسم سلطات المطار، أنه "تم تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط طائرات مسيّرة".
وبدأت التقارير المرتبطة بالطائرات المسيّرة تُؤخذ على محمل الجد، بعد حوادث في بريطانيا، فقد توقفت الرحلات في مطار هيثرو في يناير لمدة ساعة تقريباً بعد رؤية طائرة دون طيّار، فيما تعطلت الرحلات في ديسمبر في مطار جاتويك؛ ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في لندن، للسبب نفسه.
مطار دبي يستأنف الرحلات بعد إيقافها مؤقتاً بسبب طائرات مسيّرةمحمد البقمي الخليج 365 2019-02-15
أعلن مطار دبي استئناف رحلات الإقلاع من المطار بشكل طبيعي، بعد تعليق استمر من الساعة 10:13 صباحاً حتى 10:45.
وأفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن سلطات مطار دبي الدولي، أوقفت الرحلات عبر المطار مؤقتاً، بسبب نشاط طائرات مسيّرة، دون ترخيص.
ونقلت الوكالة تأكيد ناطق باسم سلطات المطار، أنه "تم تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط طائرات مسيّرة".
وبدأت التقارير المرتبطة بالطائرات المسيّرة تُؤخذ على محمل الجد، بعد حوادث في بريطانيا، فقد توقفت الرحلات في مطار هيثرو في يناير لمدة ساعة تقريباً بعد رؤية طائرة دون طيّار، فيما تعطلت الرحلات في ديسمبر في مطار جاتويك؛ ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في لندن، للسبب نفسه.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
01:20 PM
أعلن مطار دبي استئناف رحلات الإقلاع من المطار بشكل طبيعي، بعد تعليق استمر من الساعة 10:13 صباحاً حتى 10:45.
وأفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن سلطات مطار دبي الدولي، أوقفت الرحلات عبر المطار مؤقتاً، بسبب نشاط طائرات مسيّرة، دون ترخيص.
ونقلت الوكالة تأكيد ناطق باسم سلطات المطار، أنه "تم تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط طائرات مسيّرة".
وبدأت التقارير المرتبطة بالطائرات المسيّرة تُؤخذ على محمل الجد، بعد حوادث في بريطانيا، فقد توقفت الرحلات في مطار هيثرو في يناير لمدة ساعة تقريباً بعد رؤية طائرة دون طيّار، فيما تعطلت الرحلات في ديسمبر في مطار جاتويك؛ ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في لندن، للسبب نفسه.
، مطار دبي يستأنف الرحلات بعد إيقافها مؤقتاً بسبب طائرات مسيّرة ،
المصدر : الخليج 365
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