شاهد.. لحظات تسليم أحد أباطرة المخدرات صاحب “الهروب المذهل” إلى أمريكا.. وهذا مصير ملياراته التي حصدها

: بثت تقارير إعلامية غربية، مقطعا مصورا يعرض لأول مرة لحظات تسليم أحد أكبر أباطرة تجارة المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمت قبل 13 شهرا. وأظهر الفيديو بارون المخدرات الذي يدعى خواكيم غوسمان (64 عاما)، والملقب بـ”القصير” أو “إل شابو”، وهو مكبل اليدين، بوجه عبوس تبدو عليه الدهشة والارتباك، وفي عينه آثار الدموع. واشتهر غوسمان بتنفيذ هروب مذهل في يوليو عام 2015 من أحد السجون بالمكسيك..، بعد أن حفرت عصابته نفقا بطول 1500 متر تحت أرض السجن والوصول إلى أسفل زنزانته، وتهريبه، لكن تم اعتقاله بعدها بـ6 أشهر وإعادة محاكمته. وفي 19 يناير 2017 تم تسليمه إلى القضاء الأمريكي لمحاكمته عن سلسلة اتهامات، انتهت الثلاثاء الماضي بإدانته عبر هيئة محلفين، ومتوقع أن يصدر الحكم في 25 يونيو المقبل بعقوبة السجن مدى الحياة. وجنى “القصير” أكثر من 14 مليار دولار من المتاجرة عالميا بالمخدرات عبر تزعمه لتنظيم يدعى “كارتيل سينالوا” الممتهن جرائم منظمة على أنواعها. ووجد القضاء الأمريكي المليارات التي حصل عليها غوسمان مودعة في بنوك بالولايات المتحدة، وتم مصادرتها، وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عدة، بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر باستخدام قسم منها، قد يبلغ 7 مليارات، ليبني بها الجدار العازل مع المكسيك لمنع تدفق وتسلل المهاجرين غير الشرعيين.



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