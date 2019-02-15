: اعترف جاك دورسي الرئيس التنفيذي لموقع “تويتر” أن مواقع التواصل الاجتماعي فشلت في تعزيز الأمان عبر الإنترنت. وأكد دورسي أن شركات وادي السيليكون، بما في ذلك شركته الخاصة، لم تفعل ما يكفي لحماية ضحايا الاعتداء عبر الإنترنت، ووصف ذلك بأنه “فشل كبير”. وأوضح دورسي خلال حديثه مع Kara Swisher، المؤسس المشارك لموقع أخبار التكنولوجيا Recode، عبر موقع تويتر أنه سيعطي لنفسه درجة “C” لما سماه “المسؤولية التقنية”، مضيفاً “لقد حققنا تقدماً، لكنه كان متناثراً وغير محسوس بما فيه الكفاية، فلم يكن تغيير التجربة مفيداً بما فيه الكفاية، وقد وضعنا معظم العبء على ضحايا الاعتداء وهذا فشل كبير”. وتابع دورسي أن الشركة تستثمر بكثافة لتحسين ما وصفه بـ”الصحة الجماعية” لتويتر، موضحاً أنه لا يعجب يما يفعله تويتر من تحفيز للغضب والتفكير على المدى القصير والمحادثات المجزأة. وقال: إن عمل تويتر ضد الحملات المنسقة والحسابات الآلية، إلى جانب تعاونها مع مختلف الوكالات الحكومية..، جعلها في وضع أفضل لمكافحة خطر التضليل في الانتخابات الرئاسية في عام 2020.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراف خطير من الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» بشأن مواقع التواصل وأمن الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.