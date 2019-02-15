: امتثلت شركة آبل ديسمبر الماضي لقرار المحكمة الألمانية القاضي بحظر بيع هواتف آيفون بطرازيها 7 و8 نظراً لبراءة اختراع خاصة بشركة كوالكوم تم انتهاكها، بعد تخلي صانعة الآيفون عن رقاقات مواطنتها واستبدالها بأخرى من شركة إنتل. وصرحت الشركة اليوم أنها ستعاود شحن آيفوناتها الخاضعة لقرار المحكمة للسوق الألماني مرة أخرى، لكن بتضمينها بمعالجات كوالكم لضمان الامتثال لتصريح براءة الاختراع، وتفادياً لقرار الحظر وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية. وكانت شركة آبل قد صرحت لرويترز قائلة: إنه لا مفر من معاودة بيع آيفون 7 و8 في ألمانيا إلا بالتخلي عن بعض رقاقات إنتل المتواجدة فيها والعودة لاستخدام تلك المصنعة من قبل كوالكوم لطرحها في متاجر التجزئة هناك. فيما لا يخفى عن الجميع الحرب المشتعلة بين كلا الطرفين منذ مدة وتبادل رفع الدعاوى القضائية بينهما حيث رفعت آبل عدة دعاوى على كوالكوم متهمة إياها باتباع نهج احتكاري في تصاريح براءات الاختراع وابتزازها لها وشركات أخرى تستخدم رقاقتها ورفع الأسعار كما يحلو لها. فيما بادلتها كوالكوم بالمثل، ورفعت عدة دعاوى في الولايات والمتحدة والدول الأوروبية..، متهمةً إياها بسرقة براءات اختراع ومشاركتها مع إنتل كذلك في حالة انتهاك أخرى كان آخرها قضية تم إسقاطها من محكمة مانهايم الألمانية لعدم وجود أدلة كافية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «آبل» تكسر حظر بيع هواتف آيفون 7 و8 في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.