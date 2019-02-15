: أندرويد باي Pie هو تاسع إصدار رئيسي، والنسخة 16 من نظام أندوريد لتشغيل الهواتف الجوالة، وقد طرحته شركة جوجل في السادس من أغسطس الماضي. عرض موقع Cnet مجموعة من خصائص النسخة الجديدة منها تغيير وضع المهام المتعددة، وتحقيق أكبر استفادة من البطارية. Adaptive Battery للبطارية: خاصية تتعرف على أكثر التطبيقات استخداما وتجعل لها الأولية، وفي المقابل، تتجاهل التطبيقات التي نادرا ما يفتحها المستخدم. أداة جديدة للقطات الشاشة Screenshots: أداة جديدة توفر خيار تحرير أو حذف لقطة الشاشة screenshot فور التقاطها. الصور داخل عرض الرسائل Messages Preview: ستعرض خاصية الإخطارات صور المستخدم في “عرض الرسائل”Message Preview بدلا من النص فقط. التصفح بالإيماء Gesture Navigation: استبدلت جوجل المفاتيح الثلاثة أسفل الشاشة الرئيسية بمفتاح واحد للتصفح، ويختلف الضبط من نوع جهاز إلى آخر. Advertisements تكبير الكلمات عن تعديلها خلال الكتابة: خاصية في نظام أبل iOS تضمها جوجل إلى نظام أندوريد، وتعتمد على تكبير أي كلمة يظهر عليها المؤشر. التحكم السريع في دوران الشاشة Rotation: انتقال الشاشة بين الوضع العرضي والطولي من الخصائص المزعجة لكثير من المستخدمين، لكن نسخة أندوريد باي الجديدة ستضع زرا فى أعلى يمين الشاشة لسهولة ضبط هذه الخاصية. المهام المتعددة Multitasking: بدلا من وضع التطبيقات مكدسة خلف بعضها..، تتحول اندوريد باي إلى وضع التطبيقات كل على حدة بجانب بعضها البعض بشكل أفقي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز خصائص النسخة الأحدث لنظام تشغيل أجهزة أندوريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.