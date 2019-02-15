تحذير من نسخ مزيفة لتطبيقات شائعة على آيفون

: كشفت وكالة رويترز، أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع نسخ مزيفة من تطبيقات “سبوتيفاي” و”أنغري بيردز” و”بوكيمون غو” وتطبيقات أخرى. وتوصل موزعو برامج إلكترونية غير قانونية..، مثل “توتو آب” و”باندا هيلبر” و”آب فالي”، إلى وسائل لاستخدام شهادات رقمية في اختراق برنامج من ابتكار أبل. ويقوم الموزعون بهذا الاختراق بغرض تمكين الشركات من توزيع تطبيقات أبل على موظفيها دون الحاجة لاستخدام متجر أبل للتطبيقات الخاضع لرقابة مشددة. ومن خلال استخدام ما يعرف بشهادات المطورين للشركات؛ توفر عمليات القرصنة نسخا معدلة من تطبيقات شائعة للمستهلكين مما يتيح لهم تشغيل موسيقى بدون إعلانات والتحايل على دفع الرسوم والقواعد في الألعاب مما يحرم أبل وغيرها من صناع التطبيقات القانونية من الأرباح. وتبعا لهذا، ينتهك موزعو التطبيقات المزيفة قواعد تطوير برامج أبل التي تتيح توزيع التطبيقات عبر متجر أبل فقط. كما يمثل تحميل نسخ معدلة مخالفة لشروط الخدمة في جميع التطبيقات الرئيسية تقريبا. ولم ترد توتو آب وباندا هيلبر وآب فالي وتويك بوكس على عدة طلبات للتعقيب، بحسب ما نقلت رويترز. ولا تملك أبل أي طريقة لرصد التوزيع الفعلي لهذه الشهادات أو انتشار التطبيقات المعدلة بشكل غير قانوني على هواتفها، لكنها تستطيع إلغاء هذه الشهادات إذا كشفت سوء استخدامها. وقال متحدث باسم أبل لرويترز “ينتهك المطورون الذين يستغلون شهادات التطوير الخاصة بنا اتفاقية برنامج أبل للمطورين، وسيتم إلغاء شهاداتهم وإذا تطلب الأمر سنستبعدهم بشكل كامل من برنامجا للمطورين”.



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