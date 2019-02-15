رأس مال 100 ألف ريال شرطاً للاستفادة من التأشيرات الفورية

: أوضحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن التأشيرات الـ9 الفورية التي ستُمنح كتحفيز للمنشآت الصغيرة المتفرغ أصحابها للعمل بها، مشروطة بأن يكون رأس مال الشركة من 100 ألف ريال وأكثر. وقالت الهيئة إن مبادرة خدمات المنشآت المتوسطة والصغيرة ستكون متاحة إلكترونياً لجميع المستفيدين بالمناطق المختلفة قريباً، لافتة وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن الفترة المتاحة لدراسة طلبات دعم التوطين ستكون 30 يوماً. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و”منشآت” وقعتا مؤخراً اتفاقية لإطلاق المبادرة والتي تتضمن تقديم 9 خدمات، لتحفيز المنشآت، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين. كما شملت المبادرة الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة “طاقات”..، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج “نطاقات”، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عبر “مراس”.



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