شرطة جازان تتحفظ على موظف متهم بإتلاف 6 سيارات حكومية بالعارضة

الجهات المعنية بادرت بفتح تحقيق سريع معه..
علمت «عاجل» أن شرطة منطقة جازان (ممثلة في شرطة محافظة العارضة) ألقت القبض على موظف (يعمل في فرع الزراعة بالمنطقة)؛ عقب اتهامه بإتلاف سيارات رسمية «عمدًا»، أثناء وقوفها بفناء مبنى الزراعة بمحافظة العارضة.
وقالت المصادر لـ«عاجل»: «إن الشرطة تلقت بلاغًا من إدارة فرع الزراعة في محافظة العارضة، يؤكد تعرض 6 سيارات رسمية للاعتداء وإتلاف مكائنها بـ«صورة متعمدة»، قبل اتهام موظف كان يعمل لديها، وتم نقله في وقت سابق إلى فرع الزراعة بمحافظة أبوعريش».
وأوضحت المصادر لـ«عاجل»، أن الجهات الأمنية اتخذت على الفور إجراءاتها وألقت القبض على المتهم، ثم بادرت بفتح تحقيق أمني معه؛ لمعرفة حقائق التهم المنسوبة إليه ومُلابسات القضية، وأضافت المصادر أن شرطة العارضة تتحفظ على المتهم، تمهيدًا لإحالة ملف قضيته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال مجريات التحقيق معه واتخاذ اللازم بحقه .
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