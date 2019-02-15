السعودية اليوم / تفكيك خلية إرهابية في المغرب



الرباط 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

تمكن الأمن المغربي ،اليوم ، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من خمسة إرهابيين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء, مبينة أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي ، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحة السورية العراقية، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم بهدف المس بأمن واستقرار المملكة المغربية.

// انتهى //

13:51ت م

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الرباط 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستمكن الأمن المغربي ،اليوم ، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من خمسة إرهابيين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي.وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء, مبينة أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي ، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحة السورية العراقية، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم بهدف المس بأمن واستقرار المملكة المغربية.// انتهى //13:51ت م0044

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