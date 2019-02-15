السعودية اليوم / وزير الشؤون المحلية التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين



تونس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

التقى معالي وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي مختار الهمامي اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها .

// انتهى //

13:49ت م

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تونس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي مختار الهمامي اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها .// انتهى //13:49ت م0042

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